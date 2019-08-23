РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 авг. В поселке Малаховка подмосковных Люберец 24 августа пройдет мастер-класс по изобразительному искусству «К школе готов!», сообщается в Instagram-аккаунте культурного центра «Союз».

«24 августа в 15:00 приглашаем в КДЦ «Союз» на мастер-класс по изобразительному искусству «К школе готов!» – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в структурном подразделении МУК «Красковский культурный центр» Культурно-досуговый центр «Союз» по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2.