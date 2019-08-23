РИАМО - 23 авг. Стала известна почасовая программа масштабного «Экофеста» в Красногорске, пропагандирующего бережное отношение к природе, в котором гостей ждут мастер-классы, выставки и лекции, сообщается на сайте администрации городского округа Красногорск.

Фестиваль нацелен на то, чтобы в развлекательной форме научить жителей экологичному образу жизни и заботливому отношению к природе. По словам министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой, подобные мероприятия, посвященные охране природы, экофестивали, экологические праздники двора, проводятся в регионе постоянно, но такого масштаба – в первый раз.

«В рамках фестиваля впервые в Московской области будет организован капшеринг – любой желающий сможет приобрести многоразовый стаканчик по цене 50 рублей, а затем, после использования, сдать его обратно, вернув залоговую стоимость»,– отметила Плещева.

Расписание фестиваля:

13:00 – 13:30 – открытие фестиваля;

13:50 – Екатерина Силина с лекцией «Устойчивое развитие – вымысел или реальность?»;

14:00 – Юлия Зимнухова, экоэкскурсия по усадьбе, сбор у колеса обозрения;

14:50 – Василиса Каменская с лекцией «Можно ли наладить сбор органики в городе?»;

15:40 – Алексей Стрелков с лекцией «Противопожарная безопасность в квартире и на природе;

16:20 – Катерина Хомич с лекцией «Ноль отходов – легко!»;

17:10 – Илья Цигельницкий с лекцией «Пластик. Жизнь после смерти»;

18:00 – Анастасия Власова с лекцией «Реальные причины перепотребления».

Кроме того, гости смогут посетить выставки «Семь мифов о мусоре», «Почему климат меняется» (выставка плакатов), «Переработка есть! Выставка экспонатов с российских перерабатывающих заводов», «Экобыт. Живи экологично».

Для любителей творчества пройдут мастер-классы «Роспись сумок» под шефством сотрудников и волонтеров «Дикси», сотрудники компании «Леруа Мерлен» научат создавать домик для насекомых, центр «Олимп и Я» – изготавливать кормушки, и лепить из глины, Дарья Шарычева научит декупажу, студия Гарде – играм в шахматы и шашки.

Антикафе «Морковь» покажет, как сделать красивую аппликацию из старых журналов, а детский сад «Счастливая семья» - поделки из «добрых крышечек» и старых ниток. Отряд добровольных пожарных раздаст гостям очки виртуальной реальности от отряда добровольных пожарных Красногорска, и они смогут посмотреть на мир глазами ежика.

Предпочитающие активный отдых смогут сыграть в играх «Спаси океан», эстафета «Сортируй», «Баскетботтл», «Пластик боулинг».

Среди активностей, требующих смекалки, проведут эковикторину, вопрос-ответ со сцены (победители получат призы от партнеров), «Противопожрные настолки» и квест. В 18:30 разыграют лотерею, в которой для собравшихся приготовили много призов от партнеров Unilever, «Дикси», «Веревочный парк».

На фестивале также пройдут мастер-классы по йоге, Body Jam от фитнес-клуба World Gym, а также танцы для детей, брейк-данс, хип-хоп, и мастер-класс по зумбе.