РИАМО – 23 авг. Власти Москвы не стали согласовывать проведение акции протеста в центре города 31 августа, потому что в этот день по всей столице будут проходить торжества, посвященные Дню знаний, – лекции и мастер-классы, шоу и концерты, а также экскурсии и выставки, сообщает ТАСС.

Проведение акции протеста, могло бы нарушить права граждан в ней не участвующих, а также помешало бы торжествам.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий заявителям было отказано в проведении мероприятий на центральных улицах города. Также размещение заявленного организаторами количества участников акций в указанных местах не представляется возможным по причине большого числа участников массовых мероприятий, посвященных Дню знаний», – говорится в материале.

Организаторам акции протеста предложили перенести мероприятие на 25 августа, а также предложили площадку в центре Москвы – проспект Сахарова. Однако те отказались от предложенной им даты.

Акции протеста в столице связаны с отказом в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 оппозиционных кандидатов. В Москве уже прошли несколько митингов и шествий. Некоторые из них были согласованы, но проводились и несанкционированные акции.