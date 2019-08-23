РИАМО - 23 авг. В Москве метростроевцы начали проходку последнего тоннеля на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начали проходку последнего тоннеля на северо-востоке Большого кольца московского метро. Он протянется от «Ржевской» до уже открытой «Савеловской», – написал Собянин в личном Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что между станциями «Ржевской» и «Савеловской» также ведется строительство «Шереметьевской».

Это будут три самые глубокие станции Большой кольцевой линии – они расположены на глубине примерно в 60 метров от поверхности.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена – это крупнейший во всем мире проект в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров, а всего на ней расположится 31 станция.

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