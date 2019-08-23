РИАМО – 23 авг. «Мострансавто» обеспечивает перевозку участников и гостей открытого футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева», проходящего с 21 по 24 августа в Бронницах, за эти дни автобусы предприятия доставят до места проведения соревнований свыше 1,3 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В транспортном обслуживании предприятие задействовало 40 комфортабельных автобусов большого класса из 10 филиалов компании. Автобусы встречают и провожают участников на вокзалах, в аэропортах, забирают из гостиниц и доставляют к месту проведения мероприятия соревнований и обратно», – отмечается в сообщении.

Автопарк «Мострансавто» соответствует государственным стандартам, предъявляемым к перевозке детей.

Транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Автобусы проходят регулярный общий технический осмотр и предрейсовый контроль.

В турнире принимают участие около 20 команд, в том числе команды из Японии и Белоруссии. Все игроки не старше 2007 года рождения.