РИАМО - 23 авг. С открытием нового производственно-складского корпуса на территории завода LG Electronics в Рузском округе появилось 111 новых рабочих мест, в помещении разместят сервисный центр и зону для хранения готовой продукции и комплектующих для производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В пятницу прошла торжественная церемония завершения строительства корпуса общей площадью 25 тысяч квадратных метров. В проект инвестировали 1,8 миллиарда рублей. Возведение нового объекта заняло 1 год и 2 месяца.

«В настоящий момент завод LG, расположенный в Рузском городском округе Московской области, является одним из самых крупных в Европе по производству бытовой техники и электроники с общей численностью работающих на предприятии более 1250 человек. Продукция завода поставляется на рынки России, стран ближнего зарубежья и Восточной Европы», – отмечается в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие почетные гости – заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, директор завода LG Electronics в Рузском городском округе Ким Кенг Нам, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов, исполняющий обязанности главы администрации Рузского городского округа Владимир Шевяков.

Директор завода LG Electronics в Рузском городском округе рассказал, что позже назначение нового корпуса могут расширить, и там появятся дополнительные производственные линии. Это станет хорошим подспорьем для увеличения мощностей завода, что может понадобиться, учитывая растущий спрос на продукты компании.

«Уверены, что этот корпус станет новой вехой развития, как нашего предприятия, так и региона в целом», – подчеркнул он.

В свою очередь, Хромов, выступая перед участниками церемонии, поздравил сотрудников завода и отметил, что завод несет весомую экономическую выгоду для региона.

«От имени правительства Подмосковья, губернатора Московской области Андрея Воробьева, поздравляю LG Electronics с открытием нового производственно-складского комплекса на заводе в Рузском городском округе. Для Подмосковья он является одним из ключевых предприятий на западе региона. <…> А это серьезные налоговые отчисления, которые позволяют развивать муниципалитет и область, а также улучшать качество жизни людей», – добавил он.

Хромов пожелал предприятию, чтобы его работа и в будущем была столь же плодотворна и прибыльна, а также заверил, что Московская область будет всячески способствовать работе завода, и задействует все меры поддержки.

Линии производства стиральных машин и холодильников достигли к середине 2019 года результата в 5,97 миллиона холодильников и 11,9 миллиона стиральных машин.

Завод оказывает различные виды социальной поддержки местным жителям. В частности, нуждающимся семьям, пенсионерам, детям-сиротам и ветеранам войны.

Волонтеры LG поддерживают в хорошем состоянии памятные мемориалы павших в Великой Отечественной войне. Также завод обеспечивает производственную практику для выдающихся студентов технических вузов, а также экскурсии для детей.