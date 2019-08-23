РИАМО – 23 авг. В столице участились случаи телефонного мошенничества – некие лица по телефону предлагают горожанам вернуть перемещенный автомобиль за деньги, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Ведомство просит автомобилистов быть внимательными и остерегаться мошеннических действий при возврате автомобиля, перемещенного на специализированную стоянку.

«Как правило, мошенники незаконным способом получают телефон владельца транспортного средства, дозваниваются до него и предлагают вернуть авто за денежное вознаграждение. Данные лица не имеют никакого отношения к ГКУ «АМПП» их действия незаконны и не помогут вернуть перемещенный автомобиль», – отмечается в сообщении.

Если к вам обратились мошенники, нужно проверить в официальных источниках, действительно ли автомобиль был эвакуирован. Сделать это можно онлайн, введя госномер своего автомобиля на сайте parking.mos.ru, порталах mos.ru и портале «Автокод» или Едином транспортном портале. Кроме того, можно отправить бесплатное СМС на номер «7377» с текстом «ЭВ госномерТС». Например, ЭВ А111АА199.

Также за правдивыми данными стоит обратится в мобильное приложение «Парковки Москвы». Помимо этого, стоит позвонить на горячую круглосуточную линию московского парковочного пространства по телефону: 8 (495) 539-54-54 или «3210» для бесплатных звонков с мобильного. Также узнать о судьбе своего авто, можно и позвонив в дежурную часть ГИБДД по телефону «02» или «112».

Если ваш автомобиль действительно был перемещен на спецстоянку, необходимо обратиться в подразделение ГИБДД/МАДИ, которое задержало автомобиль, и получить там решение должностного лица на возврат транспортного средства. При себе необходимо иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховой полис ОСАГО (только для ГИБДД).

После этого со всеми необходимыми документами нужно проследовать на спецстоянку, на которую переместили авто, получить там квитанцию на оплату стоимости хранения и перемещения и забрать свой автомобиль. При этом, оплатить эвакуацию можно непосредственно перед получением машины на спецстоянке со скидкой 25%, либо в течении 60 дней с момента получения авто, но уже без скидки.