РИАМО - 23 авг. В Подмосковье задержали банкиров-нелегалов, которые за счет процентов от транзакций подложных фирм «отмыли» 200 миллионов рублей, им грозит до семи лет лишения свободы, сообщается на сайте МВД Российской Федерации.

Сообщники задействовали подконтрольные им фирмы, за счет которых создали видимость финансово-хозяйственной деятельности. Так, компании переводили деньги на расчетные счета по безналичным транзакциям, которые потом зачислялись на счета предприятий, открытые якобы для хозяйственных нужд и перечисления заработной платы работникам – «мертвым душам».

«Далее правонарушители обналичивали деньги в банкоматах Московского региона и выдавали их представителям коммерческих организаций, участвующих в незаконных операциях в качестве контрагентов, за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы», — говорится в сообщении.

Предварительные данные следует, что путем незаконного оборота денег злоумышленники смогли выручить 200 миллионов рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали фигурантов дела.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». За проступки, подпадающие под эту статью, грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция совместно с Росгвардией разыскала нарушителей и задержала предполагаемого организатора группы и четверых ее активных участников.

«В ходе обысков в офисах и по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, печати различных организаций, финансовые документы, банковские карты, электронные носители информации, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одного из нелегальных банкиров по решению суда арестовали, двоим назначили домашний арест. Еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Сейчас проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности участников организованной группы», — заключила Волк.