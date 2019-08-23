РИАМО - 23 авг. В Солнечногорске местная жительница напала с ножом на мужчину, у пострадавшего обнаружены проникающие колото-резаные раны, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено 21 августа в деревне Мошницы, СНТ «Весна».

«За совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел женщина 1987 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего 1983 года рождения госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».