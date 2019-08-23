РИАМО - 23 авг. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду утверждены уже у более чем 31 тысячи многоквартирных домов (МКД) области, всего в Подмосковье должны подготовить порядка 54 тысяч домов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева к проверкам готовности многоквартирных домов к отопительному периоду широко привлекаются жители, представители общественных организаций, в том числе областной ассоциации председателей советов МКД», - сказал Пестов.

Госжилинспекция Подмосковья проводит выборочные проверки готовности жилых домов. Этим методом должны проинспектировать не менее 30% МКД. На данный момент Госжилинспекция уже успела проверить 10 тысяч домов, специалисты ведомства держат на контроле устранение выявленных нарушений.

«Повысить качество подготовки жилого фонда к зиме позволило также введение обязательного требования о наличии подписи представителя собственников помещений в паспорте готовности МКД», - отметил Пестов.

В рамках подготовки МКД к осенне-зимнему отопительному сезону проводится целый комплекс подготовительных работ — промывка и опрессовка систем центрального отопления, проверка теплоизоляции и герметичности трубопроводов. Также особое внимание уделяется состоянию теплового контура, а также кровли, отмостки и водостоков. Проверяются также системы электро- и газоснабжения.