РИАМО – 23 авг. В министерстве труда и социальной защиты РФ объявили о новом размере прожиточного минимума, его величина во втором квартале 2019 года составила 11185 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такие сведения появились в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Величина прожиточного минимума во II квартале года составила 11185 рублей. В приказе говорится, что для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составил 12130 рублей, для пенсионеров – 9236 рублей, а для детей – 11004 рублей», , – отмечается в сообщении.

Накануне Минтруд обнародовал проект документа, согласно которому предполагается увеличение МРОТ до 12130 рублей с 1 января следующего года.

Кроме того, в министерстве труда пояснили, что намерены повысить прожиточный минимум на душу населения в среднем на 4%.

«В первом квартале 2019 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составлял 11653 рубля, для пенсионеров – 8894 рубля, а для детей – 10585 рублей», – дополняется в статье.

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