РИАМО – 23 авг. Девять именитых блогеров выступят в эти выходные на ВДНХ в рамках фестиваля «Ритм моего города», кроме того, посетителей главной выставки страны ждут спортивные турниры и перформансы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Ритм моего города» – яркий праздник молодежной культуры, и, конечно, он не мог обойти вниманием блогинг.

«Ближайшие три дня на фестивале пройдут под знаком Street Blogger Fest: девять популярных блогеров – Амиран Сардаров, Катя Адушкина, «Поля из деревки», ЯнГо, Кирилл Сарычев, Subo, Эдвард Бил, Dava и Серго – встретятся со своими поклонниками. Посетителей ждут и другие сюрпризы: необычные рэп-граффити перформансы, спортивные турниры и множество хип-хоп выступлений», – отмечается в сообщении.

Запустит оффлайн-марафон Амиран Сардаров – один из самых известных российских блогеров, бизнесмен, писатель и актер. Именно по его инициативе был организован Street Blogger Fest.

«О секретах успеха звезды, тонкостях блогинга, самых громких проектах и будущих планах Амирана узнаем в 15:00 (23 августа – ред.). Не менее любим пользователями Youtube – у него более 4,5 миллионов подписчиков! – Ян Гордиенко, выступающий под псевдонимом ЯнГо. Его конек – комичные видеозарисовки и челленджи, а пообщаться с ним вживую можно будет с 16:00», – уточняется в сообщении.

Суббота начнется с оффлайн-знакомства с обладательницей довольно необычного блога в Instagram – «Поля из деревки».

«Полина переехала в небольшую деревушку и снимает милые и полные юмора видео о сельской жизни, рассматривая ее сквозь призму современных модных трендов. За ее жизнью и размышлениями следят 1,8 миллиона пользователей Instagram», – разъясняется в материале.

Вслед за ней участниками фестивальных public talks станут бодибилдер и пауэрлифтер с мировым именем, обладатель абсолютного рекорда России, Европы и Мира по жиму лежа Кирилл Сарычев и один из главных специалистов по розыгрышам в блогосфере Субо Мамедов (Subo).

В программе воскресенья – безбашенные видеоблогеры Эдвард Бил, Давид Манукян (Dava) и Серго.

Кроме того, на Главной аллее ВДНХ проводят лекции и мастер-классы по DIY и креативному макияжу, а на главной сцене можно послушать DJ-сеты и выступления хэдлайнеров по вечерам, а также поддержать участников конкурса рэп-исполнителей.

А всем тем, кто следит за модными трендами, непременно стоит посетить фотовыставку, посвященную взаимоотношениям моды и экологии, и станцию «кастомизации».