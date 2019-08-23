РИАМО - 23 авг. В графике электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД 24 и 25 августа скорректируют время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте из-за работ по совершенствованию инфраструктуры на перегоне Марк-Бескудниково, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Время, в которое будут вести работы, намеренно назначили на непиковые периоды – с 11:50 24 августа до 14:40 25 августа, что позволит пассажирам сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в будни. Во время работ железнодорожники организуют движение поездов на участке Марк – Бескудниково по соседнему пути в реверсивном режиме, поочередно пропуская составы в обе стороны.

«Несколько электричек проследуют без остановки платформы Савеловского направления: «Дегунино», «Бескудниково», «Водники», «Марк», «Новодачная», «Окружная», «Тимирязевская», «Хлебниково», «Шереметьевская», а также Белорусского – «Сетунь», «Рабочий поселок», «Баковка», «Перхушково», «Здравница», — говорится в сообщении.

Также в вышеназванный период не будут ходить электропоезда, в том числе переходящие на Смоленское направление, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам.

Работы проведут на первом главном пути перегона Марк – Бескудниково. Железнодорожники проведут глубокую очистку щебеночного балласта и укладку так называемого «бархатного пути» на протяжении 2,4 километра. Всего в этом году на участке от Москвы до Лобни запланировано модернизировать около 18 километров пути.

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