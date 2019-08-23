РИАМО – 23 авг. Правительство России продлило срок действия правил уничтожения продукции, запрещенной к ввозу в Россию из стран США и Европы, передает Федеральное агентство новостей.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с документом, который вносит изменение в постановление правительства РФ от 31 июля 2015 года, режим уничтожения санкционных товаров продлен до 31 декабря 2020 года», – говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на США, Евросоюз, Канаду, Австралию, Норвегию, Украину, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн.

Россия ввела санкции летом 2014 года. Уничтожать запрещенные к ввозу продукты стали с 2015 года. Россельхознадзор за время действия продовольственного эмбарго уничтожил свыше 32 тысяч тонн незаконно ввезенной продукции животного и растительного происхождения.