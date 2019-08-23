РИАМО - 23 авг. В столице появится огромный парк «Яуза», который протянется от МКАД до проспекта Мира и «Лосиного острова», в этом году завершится благоустройство части будущего парка в пойме реки Яузы вдоль Заповедной улицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексному благоустройству поймы реки Яузы. По словам градоначальника, пойма рек Яузы и Чермянки на северо-востоке города представляет собой огромное зеленое пространство, состоящее из больших и малых природных территорий. Некоторые из них связаны между собой, другие, наоборот, разделены улицами и мостами.

«За последние годы мы благоустроили ряд участков поймы реки Яузы. В этом году завершаем еще один крупный проект – благоустройство береговой линии вдоль Заповедной улицы. В планах на следующие годы – остальные участки поймы Яузы и Чермянки. В результате будет создан большой парк «Яуза» – единый рекреационный маршрут от МКАД до проспекта Мира и «Лосиного острова» протяженностью 30 километров, связанный с Ботаническим садом и ВДНХ», – сказал Собянин.

Работы по комплексному благоустройству участка поймы Яузы в месте ее слияния с Чермянкой вдоль Заповедной улицы начались в марте и должны завершиться в августе. Общая площадь благоустройства составляет 34,5 гектара.

При благоустройстве уделяют внимание как сохранению природной среды, так и комфорту отдыхающих. Функциональное зонирование местности сохраняет исторически сложившуюся структуру парка и обогащает ее новыми возможностями для жителей.

Так, спортивную зону парка сформируют вокруг футбольного/хоккейного поля. Рядом появится площадка уличных тренажеров с комплексами для инвалидов. Здесь же оборудуют пункт проката, раздевалку и медпункт.

Для детей в парке обустроят шесть игровых площадок. Самый большой игровой комплекс появится около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, его площадь составит более 900 квадратных метров. На одной из детских площадок разместят песочную ферму.

Отвлечься от городской суеты помогут восемь площадок тихого отдыха с качелями и скамейками. Самой большой из них будет зона на месте недостроенного горнолыжного комплекса. По просьбам местных жителей здесь установят ротонду и создадут стометровую прогулочную галерею с перголой, защищающей от жары. Еще три площадки для отдыха обустроят на деревянных террасах у воды.

Кроме того, будут реконструированы сцена и амфитеатр Певческого поля. Также будет проведено благоустройство зоны мемориала с цветочной аллеей. На четырех холмах обустроят смотровые площадки, которые свяжет 400-метровая экотропа.

Для прогулок по парку будет обновлена дорожно-тропиночная сеть, вдоль прогулочного маршрута установят скамейки и урны. Также предусмотрено устройство прогулочного маршрута из деревянных настилов вдоль реки Чермянки. В рекреационной зоне установят уличные фонари, камеры видеонаблюдения, навигационные стенды, указатели и четыре туалета. В рамках озеленения высадят липы, ели и калину, уложат газоны и разобьют цветники.