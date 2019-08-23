РИАМО - 23 авг. В нынешнем году благодаря работам по капитальному ремонту дождевой канализации в Москве удалось значительно сократить количество проблемных месте, где ранее скапливалась вода, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что среди адресов, по которым были проведены работы специалистами комплекса городского хозяйства Москвы в этом году, есть как центр города (Овчинниковская набережная, улица Большая Татарская на пересечении с Руновским переулком), так и другие округа (например, в ЮАО по проспекту Андропова и Болотниковской улице).
По словам Бирюкова, преобладающим видом капитального ремонта водосточной сети является санация — бестраншейный метод ремонта трубопроводов. Это позволяет производить ремонт подземных трубопроводов коммунального назначения без перекрытия улиц.
Чтобы избежать ограничения движения для транспорта и неудобства москвичей, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы применяют несколько методов санации трубопроводов в зависимости от степени износа, диаметра трубопровода и материала. К тому же, такой вид работ занимает меньше времени и экономически более эффективен.
Город плывет: почему Москву заливает во время сильных дождей>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии