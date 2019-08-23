РИАМО – 23 авг. Модификацию российского автомобиля Aurus – внедорожник Komendant – представят на Московском автосалоне, который пройдет в 2020 году, сообщает ТАСС.

«В следующем году, когда будет проходить Московский автосалон, мы презентуем эту модификацию широкой аудитории. Начиная с 2021 года, он будет производится серийно», – сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ожидается, что Aurus Komendant станет самой востребованной моделью российской автомобильной марки на внутреннем рынке. Первые фотографии внедорожника опубликовали в апреле этого года.

Марка Aurus появилась в рамках проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж». Его с 2013 года реализует ФГУП «НАМИ» по заказу Минпромторга РФ.

Разработчики создали спецверсии автомобилей Aurus, которые были поставлены в гараже особого назначения Федеральной службы охраны для поездок президента и премьер-министра.

В пятницу на территории «Москва-Сити» открылась галерея данной марки, в которой выставлен автомобиль Aurus Senat Sedan.

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