РИАМО – 23 авг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает невозможной дезинформацию Кремля относительно радиационного фона в современных условиях, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев признался, что в первые сутки после аварии на Чернобыльской АЭС Москву дезинформировали о сложившейся ситуации.

«Я сейчас точно не могу сказать, по каким каналам руководство СССР получало информацию. В наше время дезинформация исключена. Множественность источников информации и скорость ее распространения привели к тому, что подобные сюжеты стали невозможными», – отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, могла ли повториться подобная ситуация в условиях аварии в Архангельской области.

Он также добавил, что не знает, смотрел ли Владимир Путин популярный сериал HBO «Чернобыль».

На полигоне в Архангельской области 8 августа взорвался реактивный двигатель, при аварии произошла утечка радиации. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников. Оба ведомства заявляли, что радиационный фон на месте ЧП в норме.