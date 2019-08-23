РИАМО – 23 авг. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия никогда не стремилась выступать за гонку вооружений и не позволит втянуть себя в это мероприятие, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее пресс-служба Кремля обнародовала текст выступления российского лидера на заседании Совета безопасности.

«Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений», – заявил Путин.

Он напомнил, что Россия располагается на седьмом месте в мире по расходам на оборону, уступая первенство США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

Однако РФ вынуждена начать разработку новейших систем вооружения, у которых нет мировых аналогов, так как США вышли из договора по ограничению систем противоракетной обороны, разработанного в 2003 году.

«Мы были обязаны обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны», – рассказал президент России.

Кроме того, Путин поручил Минобороны и МИДу проанализировать уровень угрозы, которую создаст выход штатов из соглашений об ограничении вооружения, и принять симметричный ответ.

К настоящему моменту США вышли из договора по ограничению систем противоракетной обороны и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В российской столице отметили, что такие действия наносят удар по всей глобальной системе безопасности.

Вскоре после этого в США были проведены испытания новой крылатой ракеты, разработанной на основе «Томагавка». Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что это говорит о том, что американцы приступили к разработке запрещенного ДРСМД оружия еще задолго до выхода из договора.