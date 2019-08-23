Новые правила для дронов: как зарегистрировать и где запускать в Москве

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В этом году в России ужесточаются требования к владельцам беспилотных воздушных судов (БВС) – теперь их придется регистрировать. Постановление о регистрации беспилотников вступит в силу в конце сентября 2019 года.

Ставить коптеры на учет решили в связи с большой популярностью этих «гаджетов» у граждан. По закону (п. 2 ст. 32 Воздушного кодекса РФ), любой коптер, дрон или авиамодель считается беспилотником, а его хозяин – внешним пилотом, который несет за свою «игрушку» ответственность.

Перед использованием внимательно изучите технические характеристики устройства. На коробке обязательно должна быть соответствующая информация от производителя, в том числе и указание веса.

По новым правилам регистрировать нужно любой коптер или дрон с максимальной взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов. Если коптер весит меньше 250 граммов – регистрировать такую «игрушку» не нужно.

Упрощенная программа регистрации распространяется на модели весом от 250 граммов до 30 килограммов. На все модели, которые весят более 30 килограммов, действует более сложная схема регистрации и получения разрешения на полеты в Росавиации (также перед каждым вылетом придется согласовывать маршрут с ведомством).

Подробнее правила учета беспилотных гражданских воздушных судов можно посмотреть в документе, который вступает в силу с 27 сентября.

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