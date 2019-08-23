Новые правила для дронов: как зарегистрировать и где запускать в Москве

Какие коптеры нужно регистрировать
В этом году в России ужесточаются требования к владельцам беспилотных воздушных судов (БВС) – теперь их придется регистрировать. Постановление о регистрации беспилотников вступит в силу в конце сентября 2019 года.
Ставить коптеры на учет решили в связи с большой популярностью этих «гаджетов» у граждан. По закону (п. 2 ст. 32 Воздушного кодекса РФ), любой коптер, дрон или авиамодель считается беспилотником, а его хозяин – внешним пилотом, который несет за свою «игрушку» ответственность.
Перед использованием внимательно изучите технические характеристики устройства. На коробке обязательно должна быть соответствующая информация от производителя, в том числе и указание веса.
По новым правилам регистрировать нужно любой коптер или дрон с максимальной взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов. Если коптер весит меньше 250 граммов – регистрировать такую «игрушку» не нужно.
Упрощенная программа регистрации распространяется на модели весом от 250 граммов до 30 килограммов. На все модели, которые весят более 30 килограммов, действует более сложная схема регистрации и получения разрешения на полеты в Росавиации (также перед каждым вылетом придется согласовывать маршрут с ведомством).
Подробнее правила учета беспилотных гражданских воздушных судов можно посмотреть в документе, который вступает в силу с 27 сентября.
Что необходимо для регистрации
Для того, чтобы поставить коптер на учет, необходимо подать соответствующее заявление в Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) или через портал Госуслуг (Здесь пока нет полноценной вкладки, но обещают, что скоро можно будет зарегистрировать и дрон).
Пакет документов:
- Заявление (образец можно скачать на официальном сайте Росавиации)
- Фотографию квадрокоптера (или другого беспилотника)
- Полную информацию о воздушном судне (наименование, серийный номер при наличии, количество и вид двигателей)
- Информацию об изготовителе с его адресом
- Сведения о владельце гражданского воздушного судна (ФИО, дата и место рождения, СНИЛС, паспорт); юридическим лицам потребуется указать и сведения о своей компании;
- Если БВС несколько и они одинаковые, то заявление можно написать одно; если модели различаются, то на каждую необходим свой пакет документов.
Регистрационный номер, который вы получите, необходимо сразу нанести на устройство до начала полетов.
Если по каким-либо причинам у коптера изменились характеристики, или он разрушился во время эксплуатации, следует снять его с регистрации. Для этого в ведомство следует предоставить письмо с регистрационным номером, моделью и причиной, по которой вы хотите сняться с учета.
Обращаться можно после 27 сентября – с этого дня закон о регистрации беспилотных гражданских воздушных судов вступает в силу.
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В какие сроки нужно поставить БВС на учет
Заявление необходимо подать в течение 10 рабочих дней со дня приобретения БВС на территории России либо с момента его ввоза на территорию РФ, если покупали «игрушку» за рубежом.
Если вы сделали БВС самостоятельно, то необходимо поставить его на учет до того, как начнете запускать изобретение в воздух.
Отказать в регистрации могут в том случае, если технические характеристики беспилотника не соответствуют действительности. Такая же участь ждет тех, кто уже нарушал воздушное законодательство, состоит на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере. В случае отказа вам придет письмо с объяснением причин.
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Где можно запустить коптер в Москве
Согласно новым поправкам Минтранса, которые находятся на рассмотрении, летать без специального разрешения можно будет на высоте до 150 метров и на расстоянии минимум 50 метров от людей. При этом в зонах, где полеты запрещены, это правило не будет действовать.
Так, в Москве в целях безопасности запрещены полеты любых воздушных судов, в то числе и беспилотных, в пределах внутренней границы МКАД. Чтобы запустить коптер или дрон за МКАДом, потребуется разрешение.
Также нельзя летать над стратегически важными объектами, вблизи аэропортов и в диспетчерских зонах. Чтобы точно знать, где можно запустить беспилотник, стоит свериться картой (тут). Здесь можно настроить все параметры и узнать, почему запрещены полеты.
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Как получить разрешение
Чтобы запустить коптер или дрон в разрешенных зонах на территории Москвы, нужно получить разрешение. Выдачей таких документов занимается Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Заявление необходимо подать лично или по почте по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36.
В заявлении необходимо указать:
- ФИО
- СНИЛС
- Место жительства и паспортные данные
- Номер телефона и адрес электронной почты
- Точное место, время и дату запуска коптера, а также высоту и длительность предполагаемого полета
- Здесь же стоит указать, будет ли проводиться видеосъемка
Перед полетом позвоните в Московский зональный центр Единой системы организации воздушного движения по телефонам: +7 (495) 436-20-91 или +7 (495) 436-75-58. Это необходимо для того, чтобы диспетчеры проверили, безопасен ли полет и не будет ли в это время в небе других воздушных судов на вашем маршруте.
Штрафы за нарушения
В случае, если вы летаете в неположенном месте, или ваше воздушное судно не имеет регистрации, вам могут выписать штраф. Для физлиц он предусмотрен в размере до 50 тысяч рублей.
Также следует обязательно уведомить Росавиацию в случае утери или хищения вашего устройства, ведь с помощью квадрокоптера злоумышленники могут совершить преступления, так что лучше заранее себя обезопасить.
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