РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 авг. Комиссия проверила реализацию проекта «Безопасные дороги» в микрорайоне Львовский Подольска, члены комиссии подтвердили, что пешеходный переход к школе №4 сделали безопасным, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

При утверждении бюджета городского округа на 2019 год фракция «Единой России» в совете депутатов Подольска утвердила финансирование муниципальной программы по реализации безопасности дорожного движения на пешеходных переходах у школ. В рамках программы проходит акция «Безопасная дорога в школу», которая позволяет подготовить безопасные пешеходные переходы к образовательным учреждениям. В преддверии Дня знаний члены партии «Единая Россия» Евгений Налетов, Ольга Купцова, Яна Гайша, куратор партийного проекта Анатолий Гребенюк, начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Львовский Александр Литвин проверили выполнение работ.

«У пешеходного перехода возле Львовской средней общеобразовательной школы №4 на улице Строителей на подходах к переходу оградили проезжую часть, установили дорожные знаки. Безопасность юных участников дорожного движения на пути к школе обеспечена», – сказал сотрудник местного отделения партии.

По словам Гребенюка, партия держит под контролем состояние подходов к образовательным учреждениям.

«В преддверии начала учебного года на основании проведенного партийцами мониторинга идет устранение всех выявленных недостатков», – сказал Гребенюк.

Партийный проект направлен на выявление опасных маршрутов, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог с целью сокращения количества ДТП, числа погибших и раненых, а также сокращение факторов риска при ДТП.