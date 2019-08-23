РИАМО - 23 авг. На счета благотворительного фонда «Воскресение», который собирает пожертвования на строительство Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье, перевели уже 2,887 миллиарда рублей, сообщается на сайте храма.

Главный храм Вооруженных сил РФ заложен в сентябре 2018 года в присутствии первых лиц государства. Его возводят на добровольные пожертвования в парке «Патриот» на территории Одинцовского округа. Высота храма с пятью куполами и звонницей составит 95 метров, площадь – более 10 тысяч квадратных метров. Храм сможет вмещать до 6 тысяч верующих. Его планируют открыть в 2020 году.

«Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмоздательства нововведения. Фасады здания будут отделаны металлом, своды — остеклены», — сообщается на сайте.

На территории храмового комплекса будет создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия Великой Отечественной войны.