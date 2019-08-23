РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 авг. В Подольском роддоме в рамках Дня открытых дверей 24 августа разыграют палату повышенной комфортности среди семей, ожидающих ребенка, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник учреждения.

«В Подольском родильном доме в субботу (24 августа – ред.) проведут День открытых дверей и разыграют среди семей, ждущих ребенка, палату повышенной кофортности. Желающих познакомится с врачами, узнать об условиях пребывания в роддоме и уровне медицинской помощи ждут в конференц-зале Подольского роддома 24 августа в 11:00. Женщинам можно взять с собой будущих пап – в роддоме приветствуют партнерские роды. С собой нужно взять чистую сменную обувь, одноразовую медицинскую маску и шапочку», – сказала сотрудница.

Дни открытых дверей по субботам начали проводить специально для тех, кто работает и не может попасть в Подольский роддом по четвергам. Первый раз в субботу встреча будущих рожениц и сотрудников роддома прошла 17 августа, на нее пришло около 40 человек. Теперь Дни открытых дверей проводят каждый четверг в 14:00 и каждую субботу в 11:00.