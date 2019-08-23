РИАМО - 23 авг. В Жуковском обнаружили труп мужчины 1988 года рождения, по подозрению в убийстве задержали местного жителя, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в ночь с 21 на 22 августа в доме на улице Ломоносова. Двое мужчин поссорились во время распития спиртного.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел житель Жуковского 1991 года рождения, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство», — сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».