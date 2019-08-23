РИАМО - 23 авг. В Москве показатель социального разрыва и неравенства в распределении денежных доходов находится на среднем уровне, в рейтинге столица России находится рядом с Шеньчжэнем, Вашингтоном, Торонто и Мадридом, сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

Мэр Москвы рассказал, какова ситуация с неравенством в столице. Обычно в мегаполисах эта проблема стоит наиболее остро. Коэффициент Джини, который используют для определения этого показателя, снился в Москве на 0,066 пунктов за последние восемь лет.

«В прошлом году коэффициент Джини для Москвы был равен 0,439. Мы – в середине списка, рядом с такими городами как Шеньчжэнь, Вашингтон, Торонто и Мадрид. Еще интереснее динамика. С 2010 года коэффициент Джини в Москве постепенно снижается – на 0,066 пунктов за прошедшие восемь лет», - сообщил Собянин.

Согласно коэффициенту Джини, разрыв богатых и бедных москвичей не только не растет, но и, вероятно, понемногу сокращается. Согласно статистическим данным, в Москве сократился уровень бедности — с 10% в 2010 году до 7,2% в 2018-ом.

«Разумеется, у каждой семьи своя жизненная ситуация. И к статистике всегда много претензий. Тем не менее, город движется в правильном направлении, создавая максимально благоприятные возможности для всех», - отметил Собянин.