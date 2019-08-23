РИАМО - 23 авг. Около 02:00 в районе улицы Заречье в столице водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудника ДПС, началась погоня, в ходе которой нарушитель врезался в патрульный автомобиль, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«Около 02:00 ночи на улице Заречье водитель не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД остановиться, они начали преследовать его. Нарушитель не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и затем столкнулся с патрульным автомобилем. . По предварительной информации, нарушитель был в состоянии опьянения», - сказал собеседник агентства.

По ее словам, в результате происшествия пострадал один человек — женщина, которая находилась в автомобиле нарушителя.