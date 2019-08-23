РИАМО - 23 авг. В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди организаций туристской индустрии на приз губернатора Московской области, сообщается на сайте регионального комитета по туризму.

«Конкурс проводится среди организаций туристской индустрии региона в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Подмосковья», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет по десяти номинациям. Эксперты в сфере туризма определят лучшие загородную и городскую гостиницы, мини-отель, эко-отель, SPA-отель, бизнес-отель, горнолыжный отель, пансионат (дом отдыха), лучшего туроператора и турагента года.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в комитет по туризму Московской области перечень документов на бумажном носителе в форме презентации в прошитом или переплетенном виде, скрепленные подписью руководителя и печатью организации.

Прием заявок от участников продлится до 10 сентября. Подробнее о требованиях к презентации можно узнать на сайте ведомства.

Ранее на территории международного аэропорта «Домодедово» открылся первый туристско-информационный центр Московской области. Здесь можно узнать о знаковых достопримечательностях и событиях региона, изучить интерактивную карту Подмосковья, купить сувенирную продукцию или просто почитать туристические буклеты.