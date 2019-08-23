РИАМО (РЕУТОВ) – 23 авг. Жители подмосковного Реутова смогут принять участие в опросе по благоустройству городского сквера, ответив на вопросы, размещенные в интернете, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Жителям города предлагается проголосовать за концепцию городского сквера, расположенного на улице Победы и больше известного, как «сквер за ДК «Мир». На выбор предложены варианты благоустройства зон отдыха, спортивных и детских площадок, игровых зон, установки парковой мебели и освещения. Подробная информация об участии в опросе размещена в официальных соцсетях, на сайте администрации города, также опрос проводится в аккаунте @gorod_reutov в Instagram», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, территорию за ДК «Мир» планируется благоустроить в едином ключе с действующими парком «Фабричный пруд» и Центральным городским парком. Условно сквер можно будет разделить на две части – для спорта и спокойного отдыха. Рассматривается возможность оборудования экстремальной и спортивной площадок для стритбола и волейбола рядом с уже установленными тренажерами для воркаута. Появится и зона для молодых мам с колясками.

«То, каким будет наш город завтра – зависит от каждого. В наше время недостаточно просто выбрать тот или иной вариант благоустройства, нужно работать самому. Горжусь тем, что, благодаря решению жителей в городе уже появились аллеи, посаженные руками наших активистов, ветеранов и школьников. Что и где еще нужно сделать – решим вместе!» – сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.