РИАМО - 23 авг. В усадьбе Гребнево в городском округе Щелково пройдет второй этап XXI военно-исторического фестиваля «Душоновские маневры», на фестивале будут работать более 100 интерактивных площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Фестиваль постоянно развивается, трансформируется, учитывая современные тенденции, интересы посетителей и уже сложившиеся традиции этого проекта. В этом году впервые фестиваль проводится в два этапа. Первый этап прошел 3 августа на поле в селе Душоново. Второй этап пройдет 24-25 августа в усадьбе Гребнево», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Среди интерактивных площадок, которые будут работать на фестивале - «Кольчужная мастерская», «Мастерская ювелира», «Метание копий и сулиц», «Рекрутское депо», «Исторические тиры», локация «Бивак», «Настольная тактика», «Русская Императорская армия и морской десант 1904-1905 годов».

Участниками «Душоновских маневров» стали порядка 500 реконструкторов и 9 эпох: «Средневековая Русь», «Петровские войны», «Наполеоновские войны 1812г», «Гражданская война в Америке 1861-1865гг», «Индейцы великих равнин», «Русско - Японская война 1904-1905гг», «Гражданская война в России 1919г», «Великая Отечественная война, «Война в Афганистане 1979-1989гг».

В этом году были обозначены юбилейные даты, которые будут отражены на мероприятии в разных формах. Среди дат — 90 лет Московской области, 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, 235 лет со дня рождения Д. Давыдова, 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина и многие другие.

На фестивале пройдет выставка военной техники, областная торговая сессия производителей Московской области, показательные выступления десантников, конное шоу, реконструкция русского костюма с дефиле, кинопоказ исторических фильмов, фаер-шоу.

«В зоне торговли будет организовано 80 торговых точек и 10 точек общественного питания, где производители представят широкий ассортимент своей продукции. Речь идет о товарах собственного производства в древнерусском стиле, народных промыслов и гончарного ремесла. Также будут представлены разнообразные сувениры, несколько видов сыра, домашняя пастила, копчености, хлеб ручной работы, пироги, сырные шашлыки и фондю, мясо и многое другое», - добавил Посаженников.