РИАМО - 23 авг. У выездных бригад столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова появится новое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«В ближайший год планируем дальнейшее обновление оборудования, в первую очередь, важного для оказания экстренной помощи – дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также мобильные реанимационные комплексы и инкубаторы для транспортировки новорожденных», - сказал главврач станции имени Пучкова, главный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

Он добавил, что переоснащение бригад современной медицинской аппаратурой происходит регулярно. Сейчас бригады оснащены всем необходимым.

Симуляционные центры на подстанциях планируют оснастить симуляторами автомобиля скорой медицинской помощи. В комплекте будут медоборудование, манекены с возможностью моделирования различных сценариев, манекены для проведения сердечно-легочной реанимации.

В 2018 году в столице обновили около 1,5 тысяч единиц медицинского оборудования. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу поступило около 700 единиц оборудования и медицинских изделий. Сейчас его продолжают использовать для оказания помощи жителям.

Станция имени Пучкова открылась 100 лет назад. В октябре 1919 года бригада московской скорой помощи впервые выехала на вызов. Сегодня это крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую помощь населению.