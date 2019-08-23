РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 авг. В подмосковном Королеве создадут инициативную группу для решения проблемы строительства ТЦ у жилого дома, сообщил заместитель руководителя городской администрации Сергей Иванов.

В пятницу он провел встречу с жителями дома на проспекте Космонавтов, 2Б. В сквере рядом с домом планировалось строительство торгового центра.

«Этот участок находится в частной собственности и стоит на кадастровом учете. Но разрешение на строительство не выдавалось. Именно поэтому по требованию администрации с участка убраны строительные бытовки и стройматериалы. Для решения проблемы создадим рабочую группу, в которую войдут активные жители дома. Вместе будем решать возникшую проблему», – сказал Иванов.

Жители дома выступают категорически против строительства очередного торгового центра на проспекте Космонавтов, где уже размещено восемь крупных центров. Они выступают за благоустройство сквера в рекреационной зоне рядом с домом.