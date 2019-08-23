РИАМО – 23 авг. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «ИНСЕЛ» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Ранее в управление поступило обращение от МБОУ «Алабушевская средняя общеобразовательная школа» о внесении сведений в отношении ООО «ИНСЕЛ» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта по выполнению работ по проведению капитального ремонта (водоснабжение, водоотведение, отопление, узел учета, вентиляция, электроснабжение и электроосвещение).

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «ИНСЕЛ» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ИНСЕЛ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.