РИАМО – 23 авг. Злоумышленник на западе столицы, угрожая молодому человеку ножом, похитил у него мобильник, беспроводные наушники и 1 тысячу рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился гражданин 1997 года рождения с заявлением о разбое по адресу: улица Беловежская, дом 61.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный, угрожая мужчине предметом, похожим на нож, открыто похитил у него телефон сотовой связи, 1 тысячу рублей, беспроводные наушники», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба составила около 43 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».