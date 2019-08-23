РИАМО - 23 авг. На Мещерском пруду на западе Москвы спасли тонущую женщину, ее достали из воды на борт судна и доставили на спасательную станцию, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в пятницу около 12:15.

«На Мещерском пруду, расположенном в Западном административном округе столицы, спасателями ПСС «Мещерская» была спасена женщина. Дежурившие спасатели заметили ее, когда она уже начинала выбиваться из сил. Подоспев к ней на помощь, они подняли ее на борт судна и доставили на станцию», — сказал собеседник агентства.

На станции женщине оказали первую помощь. От помощи медиков она отказалась.