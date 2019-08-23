РИАМО – 23 авг. У молодого человека похитили элитную иномарку стоимостью более 3 миллионов рублей на юго-западе столицы, проводится розыск, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» с заявлением о краже авто обратился гражданин 1995 года рождения. С его слов, все случилось по адресу: улица Бутлерова, дом 5В, строение 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus RX200Т. Материальный ущерб составил около 3,16 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».