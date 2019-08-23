РИАМО – 23 авг. Из квартиры безработного москвича пропали 80 тысяч долларов, по данному факту организована проверка, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился гражданин 1991 года рождения с заявлением о краже по месту жительства по адресу: улица Восточная, 2-5.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный неустановленным способом, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу 80 тысяч долларов США, принадлежащих мужчине, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.