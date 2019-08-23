РИАМО - 23 авг. Праздничный салют организуют на Поклонной горе в Москве 24 августа, представление посвятят 75-летию освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Военная операция по освобождению Кишинева проходила с 20 по 29 августа 1944 года. Она получила название «Ясско-Кишиневские Канны» и была признана одной из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны. В ходе военной кампании были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР», - говорится в сообщении.

В этом году министерство обороны Российской Федерации организовало целую серию мероприятий, которую посвятили освобождению европейских городов от немецко-фашистских захватчиков. Первые салюты прогремели 10 апреля в честь Одессы и 10 мая в честь Севастополя. 3 июля световое шоу посвятили освобождению Минска, 13 июля отпраздновали освобождение Вильнюса, а 28 июля — Бреста.

«В последний день лета, 31 августа, фейерверк запустят в честь освобождения Бухареста. А осенью столица поздравит Таллин (22 сентября), Ригу (13 октября) и Белград (20 октября)», - отмечается в материале.

Регулярные салюты продолжатся и в 2020 году. Так, уже 17 апреля масштабный фейерверк запустят в честь освобождения Варшавы, а 13 февраля вспомнят годовщину освобождения Будапешта. Салюты в честь Братиславы и Вены прогремят 4 и 13 апреля.

Масштабный салют ожидается 2 мая 2020 года. В этот день вспомнят взятие Берлина.