РИАМО - 23 авг. Студия Артемия Лебедева выполнила контент-дизайн табло с информацией о сервисах самообслуживания в международном аэропорту «Шереметьево», теперь данные представляются в максимально доступной форме, даже если специально не фокусировать внимание на мониторах, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Мониторы, информирующие пассажиров о сервисах самообслуживания, расположены в поездах межтерминального перехода и в терминале В. На главном табло в терминале В, помимо данных о рейсах, содержится информация о стойках, на которых можно самостоятельно сдать багаж, зарегистрироваться на рейс и распечатать посадочный талон. Все надписи выполнены крупным шрифтом и дополнены яркими визуальными элементами», - говорится в сообщении.

В зонах регистрации и сдачи багажа разместили информационные табло, благодаря которым пассажиры могут легко сориентироваться, на каких стойках доступны сервисы самообслуживания. Сообщения на мониторах дублируются на английском и китайском языках.

После самостоятельной регистрации и сдачи багажа пассажиры проходят в зону досмотра, следуя удобным навигационным указателям. На турникетах перед зоной досмотра также размещены электронные табло с информацией о порядке использования посадочного талона при проходе.

«Пассажиры, уже прошедшие досмотр и находящиеся в зоне вылета, теперь могут узнать статус своего рейса до объявления посадки. На табло, расположенных перед гейтами, лаконично и четко дается информация о статусах трех ближайших рейсов, что позволяет путешественникам эффективно спланировать свое время, не опасаясь опоздать на посадку», - добавляется в материале.

Ранее студия Артемия Лебедева представила свой дизайн московских перекрестков - с черными изящными опорами и новыми светофорами. В зебру предлагается вписать навигацию, подсказывающую дорогу к важным объектам, например, к метро. Перекрестки также предполагается оградить «скромными» заборчиками. Дизайнеры отметили, что новые перекрестки будут понятнее, безопаснее и красивее существующих.