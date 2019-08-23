РИАМО – 23 авг. Сервис «Яндекс.Такси» протестировал технологию, которая запрещает вызвать такси на место, где ограничена остановка автомобилей, сообщает ТАСС.

Ранее пользователи сервиса обратили внимание на то, что не они могут заказать такси в район Нового Арбата. В этой зоне остановка автомобилей, включая такси, запрещена. Установленные камеры фиксируют как нарушения даже остановку транспорта на 10 секунд.

«Поэтому мы протестировали технологию, которая предлагала пользователям, вызывающим машину на Новый Арбат, ближайшую точку с разрешенной остановкой для посадки и высадки пассажиров», – сообщил представитель пресс-службы компании.

В настоящее время тестирование приостановили. Рассматриваются различные варианты решения проблемы.

Кроме того, вопрос остановок в центральной части столицы обсуждается с Дептрансом.