РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 авг. До конца текущего года в подмосковном Домодедове планируют отремонтировать 15 участков дорог общей протяженностью более 50 километров, сообщается в официальной группе ГБУ «Мосавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

«На региональной сети автодорог в городском округе Домодедово в рамках программы ремонта запланирован ремонт 15 участков дорог, общей протяженностью свыше 51 километра», – говорится в сообщении.

В настоящее время в полном объеме завершены работы на участках: автодороги «Каширское шоссе – северный въезд «Горки Ленинские» с 0 по 3,3 километр, «Востряково – Ловцово» с 0 по 1,7 километр и «Ям – Горки Ленинские» с 0 по 2,6 километр.

Еще на 11 дорогах завершены работы по замене покрытия, в ближайшее время на них будет нанесена разметка.

В начале сентября приступят к ремонту участка автодороги «Транспортная развязка 44,3 километр Каширского шоссе».