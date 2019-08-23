РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. В подмосковном Подольске комиссия провела проверку капремонта многоквартирного дома на улице Парковая, члены комиссии не выявили нарушений, сообщается на странице депутата Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю партийного проекта «Городская среда» Максимович вместе с заместителем директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным проинспектировал капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Парковая, 5А.

«В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2019 год в данном МКД (улица Парковая, 5А – ред.) включены работы по ремонту скатной кровли с заменой стропильной системы, ремонт и утепление чердачного помещения, замена наружной водосточной системы. В настоящий момент частично снята старая кровля, на обрешетку устанавливают теплоизоляцию. Нарушений не выявлено», – написал Максимович.

В ближайшее время специалисты должны приступить к проклейке швов, работам по замене стропильной системы, освобождения чердачного помещения от мусора.