РИАМО - 23 авг. Центризбирком РФ утвердил постановление о разъяснении порядка наблюдения на цифровых избирательных участках на выборах в Мосгордуму, также комиссия намерена провести обучение наблюдателей на таких участках, передает корреспондент РИАМО.

«Нужно присутствовать в помещении для голосования в день, предшествующий дню голосования, при проведении тренировки, так как известно, что должна проводиться тренировка по использованию терминалов для голосования. В день голосования, в том числе при проведении тестирования терминалов, необходимо подписывать акт о проведении тестирования технических средств и отписывать ряд технических моментов – установление чековых лент терминалов», – сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она отметила, что наблюдатели контролируют процесс – осматривают экраны сетевого контроллера и показания на нем.

Когда будет сформирован пул наблюдателей на цифровых участках, не будет лишним провести их обучение, подчеркнула Гришина.

«Мы считаем правильным, провести обучение для наблюдателей либо очное, либо в формате вебинара», – добавила секретарь ЦИК.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата, 57 кандидатам в регистрации отказано. Часть собранных некоторыми кандидатами подписей избирателей признали недействительными.

На выборах используют систему электронного голосования. Принять участие в нем смогут жители округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.