РИАМО - 23 авг. В Московской области за 2019 год порядка 37,6 тысячи человек стали добровольными донорами, всего с начала года удалось заготовить 34,7 тысячи литров крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

««В Московской области проживают активные неравнодушные люди. Только с начала года впервые сдали кровь более 11 тысяч жителей Подмосковья, а общее число доноров составило 37,6 тысячи человек. Благодаря им, регион полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами», – заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Всего в этом году уже выполнили более 51 тысячи донаций. Кровь поступает в больницы и перинатальные центры, она нужна онкобольным, пациентам с сильными травмами, ожогами и кровопотерей.

На территории Московской области работает 36 учреждений, которые занимаются заготовкой крови и ее компонентов. Каждый в год в регионе донорами становятся свыше 50 тысяч человек.