РИАМО – 23 авг. Девелоперская группа ПИК планирует застроить жильем промышленную зону у метро «Водный стадион», участки под строительство располагаются около Головинского кладбища, пишет газета «Коммерсант».

«Речь идет о двух участках на Кронштадтском бульваре, владения 7 и 9. Оба участка, которые может застроить ПИК, расположены недалеко от Головинского кладбища», – отмечается в статье.

Этот фактор может ослабить потенциальный спрос на жилье, как и близость к промзоне «Братцево», считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Противоположного мнения придерживается гендиректор застройщика АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. Он считает, что в крупных городах расположение жилых домов рядом с кладбищем не сказывается на продажах, так как для людей в первую очередь важны социальная инфраструктура и транспортная доступность.

Эксперты считают Головинский район столицы одним из самых развивающихся в городе. Здесь есть станции метро и Московского центрального кольца, парк Покровское-Стрешнево, Головинские пруды и Химкинское водохранилище.