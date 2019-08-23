РИАМО - 23 авг. На Пироговском водохранилище в районе зоны отдыха «Бухта радости» в Мытищах обнаружили утонувшего мужчину, тело передано сотрудникам полиции, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«22 августа в 12:30 из залива Пироговского водохранилища в районе зоны отдыха «Бухта радости» в городском округе Мытищи в месте, не оборудованном для купания, было извлечено тело утонувшего мужчины. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции и направлено в морг города Мытищи», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.