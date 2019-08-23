РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 авг. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроется на базе Токаревской школы №22 в городском округе Люберцы, открытие запланировано на сентябрь текущего года, сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Точка роста» – центр цифрового и гуманитарного профилей – откроется в Токаревской школе №22 уже в сентябре. У него важная миссия – приблизить качество образования в сельских учебных заведениях к передовому формату обучения детей в городских школах, сократить разрыв между ними», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что центр распахнет свои двери в рамках участия городского округа в федеральной программе «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Для организации «Точки роста» в сельской школе модернизирован кабинет и коридор в соответствии с утвержденным брендбуком в рамках нацпроекта, закуплено современное техническое и цифровое оборудование», – пояснил глава муниципалитета.

В ряде учебных заведений округа в рамках национального проекта также запланировано приобретение современного оборудования. Для создания цифровой образовательной среды в семи школах – №№4, 6, 9, 54, 18, 25, 59 будут закуплены планшеты, мультимедийные проекторы и другое оборудование.

Кроме того, на поддержку образования детей с ограниченными возможностями в школе-интернате IV вида приобрели интерактивное оборудование, видоувеличители стационарные и портативные, компьютеры со специализированным программным обеспечением для слабовидящих.