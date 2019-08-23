РИАМО - 23 авг. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выступило генеральным партнером городского фестиваля «Краски лета» в Воскресенске, в рамках праздника прошли конкурсы, флешмобы и мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Яркий молодежный праздник прошел в парке культуры и отдыха «Москворецкий».

«В этом году организаторы подготовили для посетителей фестиваля более 30 тематических площадок с интерактивными точками, призами и подарками. Среди них мастер-классы по йоге и шахматам, аквагрим, граффити, декупаж, необычные фотолокации, а также многочисленные конкурсы, выставки и флешмобы. На развлекательной площадке, организованной силами химкомбината, было устроено научно-познавательное шоу профессора Бумса «Похимичим», — говорится в сообщении.

Организованное химкомбинатом представление вызвало огромной интерес у маленьких гостей праздника. Помощником профессора выступил полюбившийся детям и взрослым Воскресенска талисман химкомбината Степан Колбочкин, который не только помогал проводить захватывающие эксперименты, но и раздавал отличившимся при проведении химических опытов ребятишкам фирменные флажки и банданы.

На фестивале также был дан массовый красочный залп, участники разукрашивали себя и друг друга цветным порошком. А на сцене спела хэдлайнер фестиваля, певица Акула. Ее выступление стало возможным благодаря поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения».

За участие в фестивале и подготовку одной из самых интересных познавательных площадок организаторы «Красок лета» отметили предприятие и совет молодежи «ВМУ» специальными сертификатами.

Куратор молодежного движения АО «Воскресенские минеральные удобрения» Николай Куприков отметил, что молодежный городской фестиваль «Краски лета» стал неотъемлемой частью культурной жизни Воскресенска, его настоящей визитной карточкой.

«Все годы существования этого красочного мероприятия химкомбинат поддерживал его, устраивая научно-познавательные шоу с захватывающими химическими экспериментами, а в этом году еще и помог организовать приезд звездного гостя. Вместе с городом мы смогли подарить море впечатлений и эмоций, ярко завершив летний сезон!» — сказал Куприков.