РИАМО - 23 авг. Специалисты откачали все топливо из самолета Airbus, который остается в кукурузном поле в Подмосковье после аварийной посадки, в пятницу от лайнера отсоединят крылья, сообщил РИАМО представитель ГУ МЧС России по Московской области.

«В пятницу планируется демонтаж крыльев самолета и проведение подготовительных работ к демонтажу фюзеляжа самолета для последующей доставки его частей к месту складирования», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в минувшие сутки специалисты завершили откачку топлива из самолета, общий объем топлива составил 16 тонн. Топливные баки были заполнены водой для безопасного демонтажа крыльев.

На месте происшествия продолжают дежурить пожарно-спасательные части, поле оцеплено полицейскими.

Пятнадцатого августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек.

Ранее в официальной группе «Уральских авиалиний» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что никакие части данного самолета в будущем использоваться не будут.

Тем временем СК приступил к изучению и анализу данных изъятых с лайнера бортовых самописцев. Полученную информацию сопоставят с видеозаписями авиаинцидента, аудиопереговорами пилотов, а также показаниями пассажиров и членов экипажа.