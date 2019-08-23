РИАМО – 23 авг. В Красногорской больнице №2 24 августа начнет работать отделение медицинской профилактики, его задача – проведение диспансеризации и профилактических осмотров в максимально комфортных для пациентов условиях как в будние дни, так и в единый день диспансеризации – по субботам, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Открытие нового отделения, специализацией которого является проведение профосмотров и диспансеризации взрослого населения, позволяет значительно сократить время, затрачиваемое жителями Подмосковья на посещение врача, и обеспечить максимальный комфорт для посетителей. Этой же цели служат единые дни диспансеризации по субботам. Ежедневно в отделении будут вести прием три специалиста», – рассказал главный врач Красногорской больницы №2 Владимир Винокуров.

Отделение находится в обособленном помещении. Специалисты будут работать в тесном взаимодействии с Центром здоровья, где каждый желающий может получить консультации по здоровому образу жизни, а в дальнейшем получить дополнительно услуги таких специалистов, как психолог, диетолог, врач ЛФК. Посетители также смогут воспользоваться услугами Центра снижения веса, косметологического кабинета, где осуществляются в том числе и малоинвазивные косметические операции с использованием радионожа и лазера.

«Организация специализированных отделений на базе медицинских организаций области позволяет значительно сократить время, затрачиваемое пациентом на профилактический осмотр или диспансеризацию», – дополнила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.