РИАМО – 23 авг. Грабители в черных масках проникли в дом мужчины в ТиНАО и, избив хозяина, похитили 420 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о разбое по адресу: поселение Первомайское, деревня Фоминское, улица Озерная.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных в черных масках, отжав окно на первом этаже, проникли в дом по указанному адресу, нанесли побои мужчине 1968 года рождения, открыто похитили 420 тысяч рублей, принадлежащие потерпевшему, скрылись», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что медики диагностировали у мужчины ушибы мягких тканей лица. После оказания помощи пострадавшего отпустили из больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Разбой».